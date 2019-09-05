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В Сирии погибли российские спецназовцы

В Сирии погибли российские спецназовцы
Фото: www.globallookpress.com
Есть раненые

В Сирии на мине подорвались восемь российских военных. Трое погибли, еще двое офицеров ранены. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на военно-политический источник.

По его данным, военные, не пересекая линию конфликта, двигались в опорный пункт. Примерно за 30 метров до наблюдательного поста произошло два взрыва мин ОЗМ-72. 

По информации "Новой газеты", ЧП произошло 4 сентября в 22.00 в районе населенного пункта Джурин в Идлибе. Военнослужащие разделилась на две подгруппы, но к несчастью, обе команды по очереди подорвались на двух минах.

РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны опровергло данное сообщение.

Александр ИЛЬИН
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