Эрдоган отказался конфликтовать с Россией
Турции сейчас нет резона вступать в конфронтацию с Россией из-за ситуации в сирийском Идлибе. Об этом журналистам заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на борту своего самолета, возвращаясь после визита на Украину.
"На данном этапе нет никакой необходимости вступать с Россией в конфликт или серьезное противоречие. У нас с Россией есть очень серьезные стратегические инициативы", – цитирует телеканал NTV президента во вторник, 4 февраля.
Далее он перечислил совместные с РФ проекты, в том числе, строительство первой в Турции АЭС "Аккую" и прокладка газопровода "Турецкий поток".
"Во-первых, это касается нашей ядерной энергетики, которую мы очень решительно запускаем. И там очень и очень серьезные цифры. <...> Во-вторых, проект "Турецкий поток" также имеет огромное значение. <...> Он также важен для нас, потому что это стратегические инвестиции", – отметил Эрдоган.
Также он подтвердил, что Анкара не собирается пересматривать договоренности с Москвой по поставкам ЗРС С-400, несмотря на давление ряда своих западных союзников.
"Конечно, наши отношения с Россией в сфере туризма тоже находятся в хорошем положении. На первом месте Россия. Германия опустилась на второе место. Они важны для нас. В связи с этим мы не можем игнорировать это", – подчеркнул турецкий лидер.
По его мнению, по ситуации с происходящим в Идлибе нужно вести диалог "не с гневом", поскольку это лишь вредит.Эрдоган сообщил, что Анкара довела до сведения Москвы о невозможности закрывать глаза на продолжение конфликта в данном регионе Сирии, на гибель там гражданских лиц и на новый исход оттуда населения к границе Турции. Он напомнил, что в результате действий турецких военных в ответ на обстрелы армии САР были "нейтрализованы" 76 сирийских военнослужащих.
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