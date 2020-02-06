Боевики нападали более тысячи раз

В МИД России прокомментировали гибель российских военных специалистов, а заодно и их турецких коллег. Ведомство опубликовало заявление, в котором говорится, что в середине января российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины в идлибской зоне деэскалации.

"Но террористы не только не снизили своей боевой активности, а наоборот, нарастили атаки", – говорится в сообщении.

По данным МИД РФ, только за две последние недели января произошло больше тысячи нападений. Счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации пошёл на сотни. Трагически погибли российские и турецкие военные специалисты.

Идет ли речь о бойцах спецназа ФСБ, информация о гибели которых просочилась в СМИ, не уточняется. Заявления силового ведомства не было.

Ранее Анкара сообщала о гибели четырех турецких военных, но это было в начале февраля, и огонь, по версии турецкой стороны, велся со стороны сирийской арабской армии.