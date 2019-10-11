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В Сирии атаковали военных полицейских из РФ

В Сирии атаковали российских военных
Фото: mil.ru
Боевики заложили мину на пути следования патруля

Как сообщает телеграм-канал Warjournal, во время планового патрулирования Военной полиции РФ на дороге между населенными пунктами Инхил и Джасим в провинции Даръа произошел взрыв, предположительно, самодельного взрывного устройства. По данным агентства Al Masdar, в результате был ранен один российский военнослужащий и двое сирийских.

В Минобороны пока эту информацию никак не прокомментировали. Ранее СМИ сообщали о гибели российских спецназовцев, которые, по их данным, подорвались на мине. Однако военное ведомство эти сведения не подтвердило.

Александр ИЛЬИН
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