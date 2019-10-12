Солдат США обстреляли артиллеристы

Турецкие войска вторглись в Сирию и неожиданно напали на американских военных. Об этом рассказали в Пентагоне.

Отмечается, что солдаты США подверглись артиллерийскому обстрелу с турецких позиций.

"Среди военных США раненых нет",

– цитирует сообщение Пентагона РИА "Новости".

Ранее министр обороны Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара заберет себе 30-километровую буферную зону. В этом месте и будет проходить граница между территорией, подконтрольной туркам, и территорией SDF, которых так или иначе поддерживают США.