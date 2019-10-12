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Новая война: турки напали на американцев в Сирии

Новая война: турки напали на американцев в Сирии
Фото: www.globallookpress.com
Солдат США обстреляли артиллеристы

Турецкие войска вторглись в Сирию и неожиданно напали на американских военных. Об этом рассказали в Пентагоне.

Отмечается, что солдаты США подверглись артиллерийскому обстрелу с турецких позиций.

"Среди военных США раненых нет",

цитирует сообщение Пентагона РИА "Новости".

Ранее министр обороны Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара заберет себе 30-километровую буферную зону. В этом месте и будет проходить граница между территорией, подконтрольной туркам, и территорией SDF, которых так или иначе поддерживают США.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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