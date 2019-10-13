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Американцы выводят войска из Сирии

Опасные маневры Анкары заставили Пентагон действовать

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Вашингтон начинает вывод военных с севера Сирии из-за наступления Турции.

"За последние сутки мы узнали, что [Турция], вероятно, намерена расширить наступление еще дальше на юг по сравнению с тем, что изначально планировалось, а также на запад", – цитирует его телеканал CBS.

Ранее стало известно, что турки открыли огонь по американцам. По словам офицера армии США, Анкара вела огонь 155-миллиметровыми снарядами.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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