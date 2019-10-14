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В России подняли вопрос о войне с Турцией в Сирии

В России подняли вопрос о войне с Турцией в Сирии
Фото:Андрей Грязнов/ТАСС
Москву одна мысль об этом приводит в тихий ужас

Российская сторона не хотела бы даже думать о возможности военного конфликта с Турцией в Сирии. Об этом заявил журналистам в Москве пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Мы даже не хотели бы думать о таком варианте ... Для этого существует немало связей между нашими военными, о которых я уже говорил", – цитирует Пескова РИА "Новости".

О возможности столкновения российских и турецких подразделений на территории Сирии стали говорить после начала операции Анкары. В Дамаске понимают, что Турция может забрать территории на севере Сирии, поэтому сирийские войска уже вошли на территории, подконтрольные курдам, и, по данным The New York Times и видео из Сирии, те приветствовали своих вчерашних врагов.

Как пишет "Царьград", сирийские военные уже в городе Табка в провинции Ракка, который ранее  контролировался курдами. 

Сейчас для курдов главный враг Турция, и они готовы заключить союз даже с Асадом. А так как Россия поддерживает Асада, она оказалась в очень сложной ситуации: с одной стороны, Москва продолжает поддерживать законного президента Сирии, с другой – не хочет воевать с Турцией.

От турков ждут, что они войдут в сирийский Манбидж. Во времена запрещенного "Исламского государства" этот город стал пропускным пунктом для террористов, следующих из Турции в Сирию и обратно.

В борьбе с курдами Турция, в том числе, опирается на исламистов и Свободную сирийскую армию (ССА), которая воюет с курдами и силами Асада. Боевики ССА занимались похищениями людей, устраивали казни.

Фото: EPA

Но еще более тревожным является тот факт, что боевики запрещенного в РФ "Исламского государства" не считаются врагами для турков, последние воюют с курдами. И это дополнительный повод для серьезного разногласия Москвы и Анкары.

К слову, российские спецназовцы сотрудничали с курдами в борьбе с террористами. Но теперь, после того как из Сирии ушли и американские военные, курды вынуждены искать новых союзников.

В то же самое время Турция ведет себя очень уверенно. Как напоминает "URA.RU", Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет никаких проблем с Москвой по ситуации в Сирии, а сам он находится "на связи" с российским лидером Владимиром Путиным.

Александр ИЛЬИН
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