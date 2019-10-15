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США увозят ядерные бомбы из Турции

США увозят ядерные бомбы из Турции
Фото: commons.wikimedia.org
Вашингтон окончательно рассорился с Анкарой из-за курдов

Администрация США рассматривала возможность вывоза ядерных вооружений с базы Инджирлик в Турции из-за военной операции Анкары на севере Сирии.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в правительстве. Ранее Трамп заявил, что не против того, чтобы Башар Асад защищал курдов в Сирии, видимо, потому, что сами американцы этого делать не собираются.

Накануне сирийские военные встретили отступающих американских военных на трассе между Кобани и Манбиджем, на который наступают регулярные турецкие части. Агентство Ruptly опубликовало ролик, где видно, как американские бронеавтомобили с флагами США проносятся навстречу, причем военные двух сторон никак не реагируют друг на друга.


Зато американцы ударят санкциями по Турции. Трамп уже подписал соответствующий указ. Как говорится в письменном заявлении госсекретаря Майка Помпео, ограничения коснутся людей и организаций, чьи действия создают опасность для гражданских лиц или ведут к дальнейшему подрыву мира, безопасности и стабильности в регионе.

В список уже попали главы Министерства обороны и энергетики Турции Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.

США намерены повысить тарифы на турецкую сталь до 50%, а также сорвать сделку по линии Министерства торговли на $100 млрд.

Пока Турция на обращает внимания на заявления США. Военные уже штурмовали пригороды Манбиджа, и теоретически Акара может установить над ним контроль. Но по данным Newsweek, этот город вообще должны занять российские военные.

Александр ИЛЬИН
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