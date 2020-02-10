Машины продолжают городские бои

Модернизированный в Сирии советский танк Т-72 Adra опять оказался под огнем управляемых противотанковых ракет.

Видео попадания ракеты выложил в Twitter пользователь Ivan O'Gilvi. По его мнению, танкистам, судя по всему, повезло, и они остались живы. Однако ролик настолько короткий, что в дыму невозможно определить, насколько тяжелые повреждения у машины.

В январе похожее видео выложил пользователь CalibreObscura. Сообщалось, что Т-72 Adra подбили из советского противотанкового ракетного комплекса "Конкурс".

Стоит отметить, что Т-72 Adra оборудован навесной броней и защищен от гранатометов на 360 градусов. Однако машина лишена активной защиты, которая необходима для защиты от современных ПТРК. Тем не менее, даже с такой броней танк хорошо зарекомендовал себя в боевых действиях. Ранее в США достаточно высоко оценили танк Т-72, который после войны по массовости выпуска уступил только Т-54/Т-55.