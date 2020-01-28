Боевики использовали ПТРК "Конкурс"

В Сирии сняли на видео попадание в советский танк Т-72 ракеты боевиков. Ролик выложил в Twitter пользователь CalibreObscura. Сообщается, что огонь велся из советского противотанкового ракетного комплекса "Конкурс". Этот ПТРК используют как солдаты армии Асада, так и боевики. О судьбе экипажа танка ничего не сообщается, картинка обрывается. Однако судя по предыдущим похожим видео, танкисты могли выжить и отделаться легкой контузией.

Засветившийся в видео танк – сирийский Т-72М1 Adra, возможно, иранского или иракского производства. В 1980-х гг. СССР поставлял эти машины странам Ближнего Востока, в том числе – в Сирию, а затем они производились по лицензии.

В октябре прошлого года пользователь TitusMichaeleus выкладывал видео, на котором Т-72М1 Adra подорвался на мине и получил повреждения. По данным американской разведки, не было зарегистрировано еще ни одного случая пробития лобовой брони Т-72. Но обычно из ПТРК стараются попасть в бок машине или по башне.