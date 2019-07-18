Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Абрамс" и Т-72М1 устроили бои в Польше

Фото: www.globallookpress.com
Танковые учения прошли на полигоне Бемово Пески

В Польше состоялась имитация сражения между бронемашинами американских Bradley и M1 Abrams и польских Leopard, PT-91 Twardy, который является лицензионным вариантом советского танка Т-72М1, и BWP-1, советской гусеничной боевой машины. Красочное видео стрельбы и гонок появилось в Сети.

Ролик опубликовали в Twitter-аккаунте польской военной группы, которая поддерживает инициативу НАТО "Расширенное передовое присутствие". В танковых учениях, передает Lenta.ru, участвовали больше 10 тыс местных жителей и 30 единиц боевой техники. Эта тренировка стала самой масштабной в истории Польши. Помимо американцев гостями мероприятия стали румыны, хорваты и британцы.

НАТО регулярно проводит у границ с Россией боевые учения. Некоторые эксперты полагают, что Североатлантический альянс готовится к войне с РФ. Польша же – излюбленное место натовцев для различных учений. США также создают в стране полноценную военную базу, так, например, вскоре там появится американская эскадрилья разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 "Жнец". 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

"Это война": россиян отказались пускать в Америку

Вашингтон не выдает визы нашим гражданам и обижается, когда Москва отвечает тем же

Венгры отхватили кусок Украины

Крупнейший регион Незалежной - Закарпатье причислили к владениям европейских соседей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей