В Польше состоялась имитация сражения между бронемашинами американских Bradley и M1 Abrams и польских Leopard, PT-91 Twardy, который является лицензионным вариантом советского танка Т-72М1, и BWP-1, советской гусеничной боевой машины. Красочное видео стрельбы и гонок появилось в Сети.

Ролик опубликовали в Twitter-аккаунте польской военной группы, которая поддерживает инициативу НАТО "Расширенное передовое присутствие". В танковых учениях, передает Lenta.ru, участвовали больше 10 тыс местных жителей и 30 единиц боевой техники. Эта тренировка стала самой масштабной в истории Польши. Помимо американцев гостями мероприятия стали румыны, хорваты и британцы.

#TBT #eFP Battle Group Poland 🇺🇸 troops and Polish Forces showcase strength and interoperability during the simulated #TankBattle event held at BPTA last weekend. pic.twitter.com/2yqpE2s15e