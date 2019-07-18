Танковые учения прошли на полигоне Бемово Пески

В Польше состоялась имитация сражения между бронемашинами американских Bradley и M1 Abrams и польских Leopard, PT-91 Twardy, который является лицензионным вариантом советского танка Т-72М1, и BWP-1, советской гусеничной боевой машины. Красочное видео стрельбы и гонок появилось в Сети.

Ролик опубликовали в Twitter-аккаунте польской военной группы, которая поддерживает инициативу НАТО "Расширенное передовое присутствие". В танковых учениях, передает Lenta.ru, участвовали больше 10 тыс местных жителей и 30 единиц боевой техники. Эта тренировка стала самой масштабной в истории Польши. Помимо американцев гостями мероприятия стали румыны, хорваты и британцы.

#TBT #eFP Battle Group Poland 🇺🇸 troops and Polish Forces showcase strength and interoperability during the simulated #TankBattle event held at BPTA last weekend. pic.twitter.com/2yqpE2s15e — BG Poland eFP (@BG_Poland_eFP) 18 июля 2019 г.

НАТО регулярно проводит у границ с Россией боевые учения. Некоторые эксперты полагают, что Североатлантический альянс готовится к войне с РФ. Польша же – излюбленное место натовцев для различных учений. США также создают в стране полноценную военную базу, так, например, вскоре там появится американская эскадрилья разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 "Жнец".