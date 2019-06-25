В Москве оценили участившиеся учения на Балтике участников блока

Вооруженные силы России в состоянии дать достойный ответ в случае реальной угрозы со стороны Североатлантического альянса на западном направлении. В действиях натовцев у российских границ можно увидеть подготовку к войне с РФ. К такому выводу пришел эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин, комментируя участившиеся военные маневры партнеров по НАТО в Балтийском море.

"У нас все военное строительство идет с учетом динамики на угрожающих направлениях. НАТО – это угрожающее направление, западное. Военное строительство идет полностью с учетом перемещения войск, начала учений, изменения инфраструктуры и так далее", – сказал аналитик в интервью "Народным новостям".

Он отметил, что именно на Запад страны перебрасывается новейшая техника и там дислоцируются дополнительные боевые соединения.

"Так что наши военные всегда готовы к возможному удару. Все контролируется и находится в режиме адекватных возможностей нейтрализации адекватной угрозы", – подчеркнул Кошкин.





По его словам, натовцы у западных рубежей нашей страны проводят именно тактические учения, цель которых – продвижение блока на восток, оформление границ у РФ и создание инженерных позиций для новых подразделений блока.

"Стратегически альянс просто обозначает следующее: воевать сейчас не будем, но готовимся к войне с Россией", – констатировал эксперт.

Издание напоминает, что в начале июня на Балтике прошли военно-морские учения BALTOPS, в которых участвовали свыше 8,5 тыс американских и европейских военнослужащих из 18 стран., а именно Бельгии, Германии, Дании, Испании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Великобритании, США, Турции, Франции, Эстонии, а также Финляндии и Швеции.

В маневрах были задействованы 44 военных корабля, 40 самолетов и вертолетов.

