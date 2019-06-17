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На полигоне в районе Дравска-Поморского на севере Польши во время учений НАТО случился сильный пожар.
Как сообщает РИА "Новости", площадь пожара составляет около 100 гектаров.
Пока его не удалось локализовать.
Напомним, на Дравском полигоне, как и в других регионах страны, ведутся масштабные учения НАТО Dragon-19. В них участвуют около 18 тысяч человек и 2,5 тысячи единиц военной техники.
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