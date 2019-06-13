США разместят рядом с РФ самые смертоносные беспилотники

С польских аэродромов поднимутся в воздух "Жнецы"

Пентагон разместит в Польше эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 "Жнец", которые нередко используются для ликвидации главарей террористов, а также уничтожения легкой бронетехники. Ранее президенты Дональд Трамп и Анджей Дуда договорились о размещении на территории Польши военной базы ВС США, о небходимости которой ранее неоднократно заявлял польский лидер. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно договоренностям, создание необходимой инфраструктуры будет оплачивать Варшава без задействования каких-либо средств Вашингтона. Численность американских военных будет увеличена с 4,5 до 5,5 тысяч человек.

Кроме того, Польша взяла на себя обязательство по развертыванию штаба дивизии США, созданию совместного учебного центра в Дравско-Поморске и еще ряде населенных пунктов, строительству аэродрома и инфраструктуры, необходимой для обеспечения присутствия бронетанковой бригадной боевой группы, боевой авиационной бригады и батальона боевого обеспечения.

Это говорит о том, что США создают на территории Польши полноценную военную базу, которая может обеспечить, как авиаудар, так и сухопутное наступление.



Что касается "Жнеца", то эти беспилотники с дальностью почти 6 тыс. км могут нанести удар не только по Калининграду, но и по Москве и Санкт-Петербургу, если, конечно, не будут сбиты.

Вероятнее всего, США будут использовать их для разведки, держа в уме их ракеты AGM-114 "Хеллфайер" с "умными" бомбами JDAM.