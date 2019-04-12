США отправили стратегический беспилотник к рубежам РФ

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Стратегический беспилотник США RQ-4B-40 Global Hawk оказался
замечен около западной границы России.
Согласно данным мониторингового ресурса Plane Radar, летательный аппарат взлетел с морской базы США на Сицилии и направился в сторону РФ, пролетев через Румынию и Украину.
В 10:40 мск беспилотник оказался рядом с Калининградской областью, находясь в воздушном пространстве Литвы. Там он кружил два часа.
10:40 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 12 апреля 2019 г.
Разведывательный полёт около границы Калининградской🇷🇺 области, в воздушном пространстве Литвы🇱🇹. pic.twitter.com/b1C9oXh7Dy
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