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США отправили стратегический беспилотник к рубежам РФ

Фото: commons.wikimedia.org
Американские разведчики зачистили к нам

Стратегический беспилотник США RQ-4B-40 Global Hawk оказался замечен около западной границы России.

Согласно данным мониторингового ресурса Plane Radar, летательный аппарат взлетел с морской базы США на Сицилии и направился в сторону РФ, пролетев через Румынию и Украину.

В 10:40 мск беспилотник оказался рядом с Калининградской областью, находясь в воздушном пространстве Литвы. Там он кружил два часа. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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