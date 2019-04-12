США отправили стратегический беспилотник к рубежам РФ

Американские разведчики зачистили к нам

Стратегический беспилотник США RQ-4B-40 Global Hawk оказался замечен около западной границы России.



Согласно данным мониторингового ресурса Plane Radar, летательный аппарат взлетел с морской базы США на Сицилии и направился в сторону РФ, пролетев через Румынию и Украину.

В 10:40 мск беспилотник оказался рядом с Калининградской областью, находясь в воздушном пространстве Литвы. Там он кружил два часа.