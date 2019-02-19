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Российский беспилотник перепугал американцев

Кадр youtube.com
Новинка РФ превосходит израильскую "Гарпию"

Гроза противовоздушной обороны противника – так уже окрестили за океаном высокоточный ударный беспилотник "КУБ-БЛА". Его презентовали в Абу-Даби на Международной выставке военной техники IDEX 2019.

Разработка специалистов РФ, отметили в американском журнале National Interest, по дизайну напоминает израильскую "Гарпию", которая стала ответом российскому "Триумфу". Однако наш беспилотник имеет ряд преимуществ – он меньше и легче, что является большим плюсом в военном деле.

"Если "Гарпия" – это оружие для подавления систем ПВО, то и "КУБ-БЛА" способен на это. Одна "Гарпия" стоит порядка 70 тысяч долларов США, "КУБ-БЛА" может оказаться даже дешевле. Теоретически, можно закупить сотни таких беспилотников и прорвать оборону противника",

предупреждает автор материала, отметив "серьезность" летательных приспособлений для российской армии.

В тексте также говорится об "Охотнике", тяжелом ударном беспилотном летательном аппарате С-70. Его полеты намечены на этот год. Разработчики снабдили конструкцию дополнительным устройством. С его помощью можно будет следить за объектами противника как в воздухе, так и на земле.

"КУБ-БЛА" уже испытан и ждет своего часа. Аппарат выдерживает получасовой полет на скорости 130 км/час. Функционирует на совершенно разных высотах, имеет скрытый запуск, очень точен и бесшумен, незатейлив в управлении. 

Ксения АНДРЕЕВА
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