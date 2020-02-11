Экипаж сгорел заживо

В Сирии сбили вертолет сирийских ВВС Ми-8 советского производства. Жуткий ролик опубликовал телеграм-канал WarJournal. На нем видно, как машина, охваченная огнем, распадается на части, но горящий двигатель продолжает работать и раскручивать лопасти.

Сообщается, что вертолет упал к юго-востоку от города Идлиб, на территории боевиков. Позже они также выложили ролик, где показаны останки пилота, который сгорел в машине.

В ВВС Сирии числится около 30 вертолетов Ми-8. Это многоцелевая машина, которая может быть использована как для переброски отрядов и эвакуации раненых, так и для уничтожения живой силы противника. Однако это не ударный вертолет, и его оружие – пулемет и неуправляемые ракеты С-8. Вооружен он значительно хуже Ми-24.

Ранее в Идлибе погибли пять турецких военнослужащих, и по данным Анкары, это произошло в результате артиллерийского удара по наблюдательному пункту ВС Турции. Затем турецкие военные атаковали сирийцев с помощью РСЗО. Также сирийской арабской армии противостоят многочисленные боевики, которым не мешают турки.