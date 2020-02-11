СМИ: турецкий F-16C сбил сирийский Ми-17 из мести
Турецкий F-16C, а вовсе не боевики, уничтожил ракетой "воздух-воздух" вертолет сирийских ВВС Ми-17. Об этом, как сообщалось ранее, в своем Twitter написал военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на источник в ВВС Турции.
Истребитель, приписанный к 152-й эскадрильи, взлетел с базы Инджирлик и использовал ракету AIM-120 AMRAAM, для которой Ми-17 – элементарная мишень.
Эту версию подтверждает тот факт, что вертолет, охваченный пламенем развалился на части. Если бы в него попали из ПЗРК, повреждения не были бы такие серьезные. Позже боевики опубликовали жуткие кадры, где видны останки пилотов.
Одна управляемая AIM-120 средней дальности стоит порядка миллиона долларов. Как утверждает Тагвей – это была месть Анкары за гибель пяти турецких военнослужащих во время артиллерийского обстрела со стороны Сирийской арабской армии. Получается, что турки не пожалели дорогостоящей ракеты, которая создавалась для уничтожения истребителей, чтобы уничтожить вертолет разработки 60-х годов.
По данным телеграм-канал "Вестник Дамаска", в вертолете погибли бригадный генерал Шараф Исса Изз ад-Дин и два пилота сирийских ВВС. Вооруженные силы Турции официально не подтвердили, что уничтожили вертолет сирийских ВВС, однако неоднократно заявляли о намерении наказать сирийцев.
Ранее в Идлиб вошел очередной турецкий военный конвой. Ситуация в регионе становится все тревожнее. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции анонсировал телефонный разговор между Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом.
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