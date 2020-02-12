Турция нашла повод отказаться от сочинского соглашения по перемирию

Правительственные войска Сирии и российские военные бомбят провинцию Идлиб в САР и убивают мирных жителей. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду, 12 февраля.

"Большинство нападений режима Асада и России в Идлибе нацелено на мирное население", – цитирует ТАСС Эрдогана.

Турецкий лидер, недовольный развитием ситуации в САР, потребовал от Дамаска обеспечить безопасность военнослужащим Турции, размещенным в Идлибе. Времени для отвода войск сирийскому правительству в Анкаре дали до конца февраля. Но если по турецким военным будет нанесен еще хоть один удар, то Эрдоган разорвет соглашение, заключенное при посредничестве президента РФ Владимира Путина.

"Турция не будет придерживаться сочинского соглашения и будет наносить удары по правительственным силам Сирии где угодно", – передает "Интерфакс" предупреждение Эрдогана.

Ранее в сирийской провинции Идлиб погибли при обстреле пятеро турецких солдат. Анкара обвинила в этом Дамаск и в ответ нанесла массированный удар по позициям правительственной армии Сирии.

В октябре 2019 г. Путин и Эрдоган договорились о мерах по урегулированию ситуации на турецко-сирийской границе. После этого Анкара свернула военную операцию на севере Сирии.