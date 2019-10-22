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Путин и Эрдоган решили судьбу Сирии

Семь часов споров: Путин и Эрдоган решили судьбу Сирии
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: www.globallookpress.com
В зону турецкой операции войдет российская военная полиция

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Эрдоган на переговорах в Сочи приняли меморандум о взаимопонимании между двумя странами, касающий ситуации в Сирии.

С 23 октября в зону турецкой операции в Сирии войдет российская военная полиция и сирийские военнослужащие. Россияне и турки вместе будут патрулировать в 10 км зоне от границы с Турцией, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает telegram-канал "Раньше всех. Ну почти". 

Эрдоган на конференции заявил, что все курдские формирования в Сирии должны отойти не менее, чем за 30 км от границы с Турцией. Территориальную целостность Сирии никто не оспаривает. Это же сказано в меморандуме, который представили прессе. 

"Сохранение сирийской территориальной целостности и политической целостности – это в нашем направлении, то, что мы делаем. Мы не позаримся на чужие территории, мы очень аккуратно планируем все свои шаги на этом направлении", – цитируют Эрдогана РИА Новости. 

Путин сообщил, что во время переговоров с турецким коллегой договорился о том, что Сирию важно освободить от всего военного иностранного присутствия. По словам президента России, стороны приняли судьбоносные решения по ситуации на сирийско-турецкой границе. 

Статья дополняется. 

Полина ИВАНОВА
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