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Открыли огонь на поражение: российские военные усмирили американцев в Сирии

Открыли огонь на поражение: российские военные усмирили американцев в Сирии
Фото: AP/TASS
Стреляли по мирным жителям

В сирийской провинции Хасеке произошло столкновение военных США с местными.

Американцы открыли огонь на поражение. В результате погиб 14-летний подросток, один мирный житель был ранен.

В конфликт пришлось вмешаться российским военным. Благодаря им дальнейшее его развитие удалось предотвратить, рассказал глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков. Об этом пишет ТАСС.

Конфликт разгорелся после остановки накануне колонны военных США одним из подразделений войск сирийского правительства, уточняет "Свободная пресса". Боренков также отметил, что после случившегося российская сторона обеспечила отклонившимся от маршрута американцам выход "в направлении пункта базирования в районе населенного пункта Химо провинции Хасеке", пишет URA.RU.

Ранее СМИ сообщили о гибели в Сирии спецназовцев ФСБ.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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