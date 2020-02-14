Подобные сообщения дипломат получает в соцсетях

Посол России в Турции Алексей Ерхо рассказал, что ему "напрямую угрожают" из-за ситуации в сирийском Идлибе, которая вызвала рост напряжения в турецком обществе.

"Посмотрите, какая чудовищная свистопляска началась в соцсетях", – сообщил дипломат. И добавил, что там царит "кровожадность, злоба и ненависть", цитирует издание "Sputnik Турция".

Подобные слова отбивают у турок желание рассуждать логически. Однако непонимание партнеров и отказ прислушиваться к другому мнению может обернуться большой бедой, отметил Ерхо.

Он также вспомнил, что подобная ситуация уже была пять лет назад, отмечает агентство "ФедералПресс". Тогда произошел "самолетный кризис" и был убит российский посол Андрей Карлов.

По мнению Ерхо, Россия и Турция находятся в некой "точки бифуркации". Однако их отношения переживали и более сложные времена.

Ранее в Сирии погибли пять турецких военных. Столкновения между двумя армиями происходят все чаще. Президент САР Башар Асад при поддержке России пытается взять мятежный регион под контроль, но Турция выступает против этого, уточняет телеканал "360".

В 2015 г. турецкие военные на границе с Сирией сбили российский Су-24. После этого Москва приостановила полеты в Анкару, а также ввела санкции. После извинений президента страны Реджепа Эрдогана часть рестрикций отменили.