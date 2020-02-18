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С-300 промахнулись: Израиль разнес аэродром в Дамаске

С-300 промахнулись: Израиль разнес аэродром в Дамаске
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Снимки из космоса показали масштаб разрушений

Авиация Израиля безнаказанно уничтожила штаб и склады с вооружением в международном аэропорту Дамаска. Об этом говорят спутниковые снимки, опубликованные ImageSat Intl.

На кадрах хорошо видно, что несколько строений было полностью разрушено, а одно из укрытий повреждено частично. Самолеты израильтяне не трогали.

Атака проводилась в ночь на 13 февраля. По данным израильской The Jerusalem Post, в ходе удара погибли четверо иранцев и трое сирийцев.

В Дамаске находится ЗРК российского производства С-300, однако ни один израильский истребитель так и не был сбит. Сирийское телевидение лишь отчиталось о нескольких сбитых ракетах.

Очевидно, что израильские истребители наноcили удар ракетами "воздух – земля" средней дальности с территории Ливана, от границы которого до Дамаска менее 30 километров. Но теоретически самолеты попадают в радиус действия С-300, уже другой вопрос – что опытные израильские летчики знают, как не подставиться под удары зениток.

Два года назад сирийские ПВО сбили израильский F-16. Оба пилота катапультировались, один был тяжел ранен, другой отделался легкими повреждениями.

Александр ИЛЬИН

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