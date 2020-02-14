Российские комплексы ПВО пока не очень эффективны в Сирии

В ночь на пятницу израильская авиация вновь нанесла ракетный удар по Дамаску. С-300 российского производства либо промолчали, либо не смогли остановить истребители.

По данным The Jerusalem Post, погибли четверо иранцев и три сирийца. Целями называются склады боеприпасов иранцев. Но как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, ракеты поразили и сирийские объекты. Телеграм-канал "Вестник Дамаска" передает, что в результате авиаудара погиб полковник Нумейр Дарвиш. В результате предыдущей атаки и вовсе погибли 23 человека.

Государственные сирийские СМИ обычно не называю количество жертв атак Израиля. Местное телевидение лишь утверждает, что средства ПВО сбили несколько ракет, летящих со стороны Голански высот.

Один из главных вопросов – какие комплексы ПВО работали, и пытались ли сбить С-300 истребители F-16 ВВС Израиля, которые, скорее всего, были использованы.

В интернете есть видео уничтожения израильской ракеты, однако какой ЗРК использовался, определить трудно.

По идее, F-16 для С-300, как и для С-400 – это стандартная цель, истребитель четвертого поколения. Можно предположить, что или зенитчики не работали по израильским самолетам из С-300, или работали, но не слишком удачно.

Как заявил в эфире "Би-Би-Си" в декабре 2018 года аналогичной воздушной атаки бывший советник экс-премьера Израиля Жак Нерия, Сирия тогда атаковала в ответ системами С-300, но безуспешно.

По его словам, ни одни самолет не был сбит, а это означает, что Израиль смог перехитрить российский комплекс. Истребители находились более трех часов в небе над Ливаном, и С-300 якобы ничего не смогли поделать. При этом Нерия признает, что С-300 достаточно эффективный комплекс, и возможно, он использовался не лучшим образом.