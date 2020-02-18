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Немцы грозят России санкциями за авианалеты

Немцы грозят России санкциями за авианалеты
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
От Москвы требуют остановить наступательную операцию в Идлибе

России обещают новые санкции из-за авианалетов в сирийской провинции Идлиб, где в данный момент армия Асада при поддержке ВКС РФ пытается установить контроль и оттеснить боевиков.

Как пишет немецкая газета Bild, с данной инициативой выступил глава внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Реттген. По его словам, позиция Запада, который игнорирует действия Москвы в Сирии, позорна.

Реттген назвал удары ВКС РФ военным преступлением и добавил, что на Россию нужно оказывать максимальное политическое и экономическое давление, если бомбардировки немедленно не будут прекращены.

Чиновник ссылается на отчет о десятимесячном российско-сирийском наступлении, в ходе которого якобы погибло 1,5 тыс. мирных жителей, а 1,4 млн жителей превратились в беженцев. Утверждается, что российская авиация, которую Bild называет "Putins Luftwaffe", сбрасывает по 100 бомб ежедневно, причем страдают и гражданские объекты.

Кроме того, Реттгена настораживает противостояние Асада и Эрдогана в Сирии, которое может перерасти в полномасштабную войну.

По последним данным, сирийская арабская армия заняла населенные наблюдательные пункты Кабтан аль-Джабаль и аш-Шейх Акиль, окружив очередной турецкий наблюдательный пункт.

Александр ИЛЬИН

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не немцы а немец и не ради остановки наступления а ради личного пиара
хотя я не против мифических санкций,незачем чиновнич братии кататься по европам и прятать там семьи и финансы
ну и клал я на мнение какого то ганса собственно
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