Военному из США не понравилось, что его обгоняют

Американский и российский броневики едва не столкнулись в Сирии, не поделив дорогу. Соответствующее видео опубликовал в "Ютуб" пользователь EG VC. На нем хорошо видно, как российский "Тигр" пытался обогнать броневик с американским флагом, судя по всему, Oshkosh MRAP M-ATV.

Однако тот в последний момент дернул руль резко влево и не дал завершить маневр. Россиянин пытался обогнать его по обочине, но американец начал выдавливать его в поле. После этого Oshkosh остановился.

Видео снято сирийцем, скорее всего, гражданским, из обычной машины. Он до этого обогнал колонну российских бронемашин, перед которой шли американцы.

Позже один и "Тигров" начал вырываться вперед и успешно обогнал один Oshkosh, а другой начал выдавливать его в поле. Видимо, американцы ехали колонной, и им не понравилось, что к ним "ворвался" россиянин, который, судя, по всему, куда-то спешил.

Как пишет РИА "Новости", в Центральном командовании США (CENTCOM), как и в Минобороны, отказались комментировать видеозапись.

Официальный представитель CENTCOM капитан ВМС Уильям Урбан ранее назвал взаимодействие с российскими военными "профессиональным".

До этого российские военные вывели американскую колонну из места столкновения с местными жителями, которые обстреливали военных США. Тогда американцы открыли огонь на поражение, в результате чего погиб 14-летний мальчик.