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Су-24 образумили турецкую армию в Идлибе

Су-24 образумили турецкую армию в Идлибе
Фото: Марина Лысцева/ТАСС
продолжениеВойна: Турция признала потери после удара Су-24
Российские военные предъявили доказательства поддержки Анкарой боевиков

Российские бомбардировщики Су-24 нанесли удар по боевикам в Сирии, и это позволило сирийской арабской армии успешно отбить все атаки. Уничтожен 1 танк, 6 БМП и 5 пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков. Об этом говорится в официальном заявлении Центра примирения враждующих сторон в Сирии, текст которого опубликовал телеграм-канал "Силовики".

Ранее российские военные распространили видео огневой поддержки турецкой батареей РСЗО наступления боевиков в Идлибе, в интернете выложили ролики, как к линии фронта по шоссе несутся турецкие танки.

Сообщается, что после публикации видео об обстреле позиции сирийцев из РСЗО, турецкая сторона прекратила огонь. 

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил начать полномасштабную операцию в Идлибе, однако пока Москве и Анкаре удается держать ситуацию под контролем.

В Минобороны Турции сообщили об уничтожении более 50 солдат сирийской армии, 5 танков, 2 бронетранспортера, 2 пикапов и 1 гаубицы. Дамаск подтверждает лишь ранение четырех сирийских военнослужащих.

Александр ИЛЬИН

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