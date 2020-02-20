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Война: Турция признала потери после удара Су-24

Война: Турция признала потери после удара Су-24
Фото: zhengsiyuan/XinHua/www.globallookpress.com
продолжениеТурция окончательно отказалась от российских истребителей
Анкара просила у США комплексы Patriot, чтобы отбиваться от российской авиации

В результате удара российской авиации в сирийском Идлибе двое турецких военных погибли, еще пять получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

По данным другого агентства – Bloomberg, Турция уже попросила у США ЗРК "Пэтриот" для сдерживания России в Идлибе. Как заявил изданию не названный высокопоставленный турецкий чиновник, Анкара хочет две батареи, чтобы поставить их на южной границе. Пока ответ якобы не получен. Впрочем, официальный представитель Минобороны Турции опроверг информацию.

Остается только догадываться, почему Турция не хочет применить С-400, которые купила у России же. Видимо, пока система не работает, либо турки не хотят пугать ей американцев.

Также Анкара может использовать F-16 для удара по сирийским войскам и российским бомбардировщикам, однако в таком случае произойдет еще большая эскалация.

Сообщается, что за последние три недели на наблюдательных пунктах в результате действий сирийских и российских военных погибли более 10 граждан Турции. Анкара, в свою очередь, продолжает поддержку боевиков, ведущих ожесточенные бои с армией Асада. Конфликт, судя по всему, будет решаться на самом высоком уровне.

Александр ИЛЬИН

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С Турцией пора заканчивать. Эта территория принадлежит Армении.
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