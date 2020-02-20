Сирия поссорила Москву и Анкару

Турция больше не заинтересована в покупке российских истребителей, хотя ранее проявляла большой интерес к Су-57 и Су-35С. По данным турецкого агентства Anadolu, из-за ситуации в Сирии, Анкара прекратила все переговоры о покупке самолетов из России.

Сообщается, что Турция по-прежнему рассчитывает на F-35, так как номинально до сих пор находится в программе. Как предполагают турецкие журналисты, шансов получить "тридцать пятые" у Анкары не так много. И отказ от российских истребителей – это скорее попытка надавить на Россию, так как речь идет о сделке в несколько миллиардов долларов.

Ранее Турция заявляла о намерениях купить 32 истребителя Су-35С, однако, когда сирийская армия пошла в наступление, переговоры быстро "замяли".

Сложно представить, как стороны могут договориться. Сирийцы хотят вернуть весь Идлиб, их поддерживает Россия, а Эрдоган накануне сказал что будет биться с Асадом до конца.