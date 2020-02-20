Война в Сирии разогнала российских туристов из Турции
Противостояние России и Турции на сирийской земле привело к тому, что российские туристы начали отказываться от путевок на турецкие курорты. Они предполагают, что Москва может закрыть авиасообщение с Республикой из-за обострения ситуации в районе Идлиба.
Причем переживают не только путешественники, но и сами турагентства, поскольку все прекрасно помнят ссору между РФ и Турцией после того, как в небе над САР 24 ноября 2015 г. турки сбили наш бомбардировщик Су-24 и к чему привел тот инцидент. Первое недоброе учуяли уральцы.
"Уже наученные горьким опытом менеджеры не могут дать гарантий, что ничего страшного в ближайшем будущем не произойдет, поэтому стараются переориентировать клиентов на другие страны", – цитирует портал URA.RU директора по развитию одного из туроператоров.
Представитель другого агентства отметил, что если раньше зимой бронировались места отдыха на летний период вплоть до октября, то нынче клиенты не торопятся с заказами. Причем их не соблазняют даже скидки и акции.
"Турецкие операторы ставят жесткие сроки оплаты, если, не дай бог, закроется направление, деньги застрянут в Турции, а последующая переориентация на Кипр, Испанию или Италию будет стоить совсем других денег", – пояснил собеседник издания.
Обострение отношений между Анкарой и Москвой началось после гибели в начале февраля турецких военных (цифры называются разные – от 3 до 14 человек) в Идлибе, где правительственные силы САР при поддержке России начали зачищать эту территорию от террористов.
Ситуация накалилась сегодня, когда стало известно, что боевики прорвали при поддержке турецкой артиллерии оборону сирийской армии в районе
в Кминас – Найраб. После чего по просьбе Дамаска самолеты Су-24 ВКС России нанесли удар по прорвавшимся террористам. Прорыв остановлен, сирийцы уничтожили один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков, сообщает ТАСС.
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