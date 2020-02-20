Поддерживаемые Анкарой боевики устроили охоту на фронтовой бомбардировщик

Российский Су-24 в сирийской провинции Идлиб сегодня атаковали боевики, которых спонсирует Турция. Террористы пытались сбить наш самолет из ПЗРК. Об этом сообщает в четверг, 20 февраля, арабский портал Al-Masdar.

Он опубликовал видеокадры данного инцидента. На них видно, как в сторону самолета летит пущенная боевиками ракета. Издание не уточняет, какой именно тип ПЗРК использовали террористы.

Пользователи в соцсетях в комментариях отмечают, что наша "сушка" смогла уклониться от ракеты.

Ранее сегодня стало известно, что бомбардировщики ВКС России уничтожили бронетехнику боевиков, которые попытались в районе Кминаса и Найраба прорвать при поддержке турецких сил оборону сирийской армии. В итоге атака была остановлена. По данным Центра по примирению враждующих сторон, уничтожены один танк, шесть БМП и пять пикапов с крупнокалиберным вооружением боевиков.

Также позже в соцсетях появилось страшное видео последствий обстрела турецкой артиллерией по деревне вблизи Серакиба. На кадрах видны руины домов и погребенные под завалами тела, как можно судить по одежде, мирных жителей, в том числе ребенка.

