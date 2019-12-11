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Эрдоган отказал Трампу ради Путина

Эрдоган плюнул в Трампа ради Путина
Фото: pixabay.com
Стратегически важную базу для США Инджирлик могут закрыть из-за российских С-400

Турция готова закрыть для американскую базу Инджирлик, если США введут санкции из-за С-400. Об этом заявил в эфире телеканала A haber глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

"Мы оценим самый плохой сценарий и примем решение", – цитирует министра РИА "Новости".

9 декабря президент Турции Эрдоган в очередной раз заявил, что не откажется от российских систем ПВО ради покупки F-35 и объявил этот вопрос закрытым. В свою очередь, Трамп не был так категоричен и даже предполагал, что с Анкарой удастся договориться, но пока, судя по всему. не получается.

Закрытие базы Инджирлик – крайне серьезный шаг, так как она работает с 1955 года и обладает стратегическим значением для США. Во времена холодной войны Пентагон использовал базу для проведения разведывательных операций против СССР, а также быстрого реагирования на кризисы Ближнего Востока. Похожим образом она использовалась и после 1991 года. С аэродрома Инджирлик взлетали американские самолеты во время "Бури в пустыне", войны в Афганистане, Ираке, Сирии.

Фото: www.globallookpress.comПохожая ситуация возникала в 1974 году, во время турецкого вторжения на Кипр. Тогда США объявили Турции эмбарго на оружие, и в ответ турки закрыли американские базы на их территории, но даже тогда США остались в Инджирлике и Измире, так как это было оговорено в НАТО. Закрытие базы Инджирлик, скорее всего, повлечет за собой выход Турции из альянса.

Александр ИЛЬИН

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Опять эти недоразвитые подонки ждут "загнивания Запада": в данном случае- распада НАТО! Тогда дождались распада СССР и Варшавского блока: такая же участь ожидает и РФию! Только с одной разницей: союзников УЖЕ нет, экономика в глубокой заднице и РФия УЖЕ страна- изгой!
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