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Турция обстреляла российских военных в Сирии

Инцидент произошел в городе Африн

Турецкие вооруженные силы подвергли обстрелу военных РФ на севере сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на North Press Agency

По данным источников агентства, удар был нанесен по деревне в районе Шарран города Африн. Предполагается, что там находились российские военнослужащие. 

В настоящее время официального подтверждения этой информации не поступало. 

Сергей САЗОНОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Турция и Россия на грани войны.ЭРДОГАН ТОЧИТ ЯТАГАН...
Правда там и дружбы никогда не было, в прямом понимании этого слова. Там как у проститутки с клиентом, у каждого своё "интерес" . Причём в роли первой они оказывались по очереди .
Гость
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В Бундестаге обвинили Путина в "худших военных преступлениях"Президент России Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад совершают "худшие военные преступления" в ходе наступления в сирийской провинции Идлиб. об этом в своем Twitter написал глава комитета немецкого Бундестага по вопросам внешней политики Норберт Реттген (Христианско-демократический союз). Россия бомбит мирных жителей. Те, кто может, убежали. Мы переживаем наихудшие военные преступления, и Путин еще раз доказывает: все, что он может и хочет в регионе, - это война ", - заявил Реттген.
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