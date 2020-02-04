Инцидент произошел в городе Африн

Турецкие вооруженные силы подвергли обстрелу военных РФ на севере сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на North Press Agency.

По данным источников агентства, удар был нанесен по деревне в районе Шарран города Африн. Предполагается, что там находились российские военнослужащие.

В настоящее время официального подтверждения этой информации не поступало.