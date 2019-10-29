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Турки обстреляли российских военных в Сирии

Турки обстреляли российских военных в Сирии
Фото: www.globallookpress.com
Есть раненые

Россияне пострадали на границе с Турцией. Патруль военной полиции обстреляли в сирийской деревне Дербесие. Как сообщает телеграм-канал "Военный обозреватель", среди наших военных есть раненые.

Обстрел велся с турецкой стороны.

Информация о пострадавших пока разнится. Как пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на курдские СМИ, ранены пять человек. При этом есть ли среди раненых россияне, пока не уточняется. По последним данным, рядом с группой людей разорвался снаряд. Судя по всему, его выпустили со стороны турков.

Информагентство Hawar News утверждает, что ранены двое наших военных. Также, по сведениям курдских репортеров, пострадали двое журналистов и четверо местных жителей.

РИА Новости со ссылкой на сирийские СМИ пишет, что в результате артиллерийского обстрела пострадали шесть человек.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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