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Сирийский бросок: США украли частоты С-400

Сирийский бросок: США украли частоты С-400
С-400. Фото: www.globallookpress.com
Информацию расшифруют и передадут пилотам F-35

Экипаж американского самолета-разведчика P-8 Poseidon в ходе полетов над российской базой Хмеймим в Сирии умудрился заполучить частоты С-400. Об этом пишет издание Free News.

Если американским специалистам удастся расшифровать сигналы, возможно, им удастся научить пилотов ВВС США уходить от российских ракет и "загрязнять" эфир зенитчикам. Особенно данные пригодятся летчикам F-35, так как эти самолеты чаще всего противопоставляют С-400. Впрочем, как заявил изданию заслуженный пилот России Юрий Сытник, это обычная практика.

"Они списывают наши частоты, списывают комплексы, которые начинают разворачивать против него. Сейчас им нужно расшифровать С-400, которые там стоят. Вот поэтому их и отгоняют... Идет разведка", – цитирует издание летчика.

По его словам, в P-8 Poseidon целая лаборатория, человек 20, и в специальной кабинке они отслеживают радиоэлектронику. 

Александр ИЛЬИН

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