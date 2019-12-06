Тель-Авив и не подумает уступить Москве

В США оценили возможность возникновения конфликта "высокой интенсивности" между Россией и Израилем, который может перерасти в ядерную войну.

По мнению The National Interest, несмотря на то, что Москва и Тель-Авив меньше всего на свете хотят воевать друг с другом, Израиль пойдет на все, чтобы "отцепить" войска Ирана от северных границ. В том числе, израильтяне продолжат наносить удары по территории Сирии, где находит иранские ракеты и вооружение. Как показала практика, ВВС Израиля готовы уничтожать любые средства ПВО, в том числе российского производства.

После того, как в сентябре прошлого года по ошибке сирийцы сбили из С-200 российский Ил-20, охотясь за F-16, напряжение отношений между двумя странами достигло максимума. Россия тут же поставила Сирии С-300, но Израиль тут же заявил, что уничтожит и этот ЗРК, если он будет угрожать его самолетам.

Как считает NI, России сейчас выгодно не рвать отношения с Израилем, так как это позволяет больше влиять на ситуацию на Ближнем Востоке. Война между двумя этими государствами возможна только в том случае если Израиль ударит по российской группировке ВКС. Тогда Россия ответит тем же, и за Израиль вступятся США.



Израиль обладает ядерным оружием, но вряд ли будет применять его, как и Россия, скорее, после кратковременного конфликта, стороны попробуют договориться. Но если в войну вступит Иран, урегулировать ситуацию будет намного тяжелее.