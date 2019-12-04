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Израиль вооружит ядерными бомбами F-35

Израиль вооружит F-35 ядерными бомбами
Фото: commons.wikimedia.org
Даже США боятся такого развития событий

О мастерстве израильских летчиков ходят легенды. А истребитель F-35I, который сделан специально под заказ израильских ВВС, даже в США называют наиболее боеспособным "тридцать пятым" из когда-либо построенных. К концу 2024 г. у Израиля по контракту будет минимум полсотни F-35, и, возможно, Минобороны страны закажет еще. Пока у израильтян только пять самолетов

Все истребители, по мнению The National Interest, будут вооружены ядерными бомбами или ракетами, что представляет огромную угрозу для Ирана и Сирии в первую очередь.

Эти страны используют средства ПВО советского и российского производства, которые F-35I по идее должен успешно миновать. Далеко не все так очевидно с С-400, однако эта система прикрывает лишь авиабазу Хмеймим, которую вряд ли будет атаковать Израиль.

На данный момент в ядерном арсенале Израиля примерно 100 боеголовок. Страна обладает настоящей ядерной триадой – ракетами наземного базирования "Иерихон", подводными лодками класса "Дельфин" с крылатыми ракетами и 18 истребителями F-15I с ракетами Gabriel.

Возможно, их же получат F-35I, но, скорее всего, для новых истребителей разработают специальные боеприпасы, которые можно будет прятать во внутренних отсеках. Только так самолет сможет скрытно проникать в воздушное пространство противника.

Фото: commons.wikimedia.org

По мнению NI, помешать этому могут только США, которые, хоть и считают израильтян друзьями, очень внимательно следят за темпами роста боевой мощи своего союзника. Например, перед тем как поставить Израилю F-4 "Фантом", американцы, в свое время, поставили обязательное условие: ни одни самолет не должен иметь ядерное оружие. Вашингтон совсем не устроит, если Иерусалим развяжет третью мировую войну на Ближнем Востоке.

Американские F-35 в скором времени будут вооружены высокоточными ядерными бомбами В-61-12. Теоретически их могли бы получить F-35I, но технически это не так просто. США должны разрешить поставлять такие самолеты. Поэтому Израиль, скорее, будет использовать собственные ракеты, но, чтобы спрятать их во внутренние отсеки, придется хорошо потрудиться.

Фоторепортаж
F-35С разрушается на форсаже
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Александр ИЛЬИН

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