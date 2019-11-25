F-35 победит Су-57 благодаря одному секрету

Американский истребитель использует оружие будущего

F-35 в России не критиковал только ленивый: и ломается он, и недостаточно быстрый для истребителя пятого поколения, и вообще, по сравнению с Су-57, это якобы "несерьезный аппарат". Особенно такое любят писать некоторые российские СМИ.

Справедливости ради нужно сказать, что F-35 сильно "пиарят" американцы, так как это их основной экспортный истребитель, который они с успехом продают по всему миру. К слову, Су-57 такое и не снилось.

Вместе с тем, у "тридцать пятого" – самая современная на данный момент авионика и лучший радар, но по мнению западных экспертов, в ближайшее время даже не это станет одним из главных козырей F-35.

Как пишет The National Interest, скоро пилот истребителя будет управлять роем беспилотников, которые будут защищать его, словно корабельная группа авианосец.

Конечно, в бою один на один против Су-57 у F-35 будет немного шансов, если только американец не выпустит первым ракету при определенной доле везения. Однако с группой беспилотников у него будет намного больше шансов, потому что пилот может использовать их как подставных уток или разведчиков.

Кроме того, более быстрые процессоры, алгоритмы, используемые в БПЛА, помогут заранее обнаружить угрозу и нейтрализовать ее. Искусственный интеллект совершит настоящую революцию в боевой авиации. Уже сегодня в США готовят для F-35 "Валькирию", а в России – "Охотника" для Су-57.



В Пентагоне уверены, что дроны помогут F-35 преодолеть ПВО, в том числе, американцы очень рассчитывают, что с помощью беспилотников удастся пройти российскую систему ПРО с С-400.