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F-22 сделают "богом войны"

F-22 сделают "богом войны"
Фото: commons.wikimedia.org
Истребитель перестанет "вариться в собственном соку"

Несмотря на то, что американцы до сих пор считают F-22 доминирующим истребителем, он существенно уступает F-35 в технологическом плане. Конечно "Рэптор" мощный, маневренный, быстрый, но вместе с тем, он прожорливый и фантастически дорогой в обслуживании.

F-35 – летающий компьютер, обвешанный камерами и датчиками. Этот самолет обладает базой данных, в которой, словно в компьютерной игре, определены союзники и противники. Летчик сам себе диспетчер, ему необязателен тесный контакт с землей. С этим самолетом Пентагон связывает будущее, готовят ему в напарники беспилотники.

F-22 больше не производится, но в США и не думают списывать эти машины, которые стали для ВВС чем-то вроде истребительного спецназа. "Рэпторы" постоянно модернизируются, к примеру, их стелс-покрытие в последнее время требует особенной заботы, так как стало разрушаться из-за жары на Ближнем Востоке, где истребитель применялись.

А теперь, как пишет The National Interest, на F-22 должны установить базу данных Link 16, которая позволит истребитель использовать в так называемых "сетецентрических войнах". Link 16 помогает наладить связь между ВВС, ВМС и Сухопутными силами. Это не только связь, но и навигация, целенаведение, идентификация "свой-чужой". Летчикам не придется называть координаты целей в эфире, боясь быть услышанными противником.

Фото: www.centcom.mil.На данный момент F-22 не подключен к Link 16, так как истребитель может выдать свое местоположение, передавая сообщения. Друг с другом пилоты "Рэпторов" общаются по сверхзащищенной связи, однако чтобы пойти на контакт с пилотом того же F-16, летчику придется просто выйти в эфир и поговорить. В это случае он гарантированно выдаст себя.

Ранее предполагалось, что F-22 будут действовать одни, однако сейчас командование ВВС "наигрывает" совершенно разные связки, в том числе, с истребителями четвертого поколения. И из "Рэптора" хотят сделать некого "квотербека", то есть самого важного нападающего игрока, лидера. Оснащение "Рэпторов" Link 16 начнется уже в 2020 году. 

Александр ИЛЬИН

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