В Сирии у F-22 нашли серьезную проблему

Истребитель разрушается на жаре

В истребителе F-22, который США преподносят как лучший в мире с большим отрывом, нашли серьезную проблему. Самолет легко теряет поглощающее радиосигналы покрытие при контакте с топливом и смазочным маслом. После этого истребитель становится заметен на радарах.

Более того, по данным Aviation Week, после применения F-22 в Сирии в жару, покрытие начало отслаиваться и деформироваться. Проблему подтвердил руководитель программы истребителя в Lockheed Martin Джон Коттэм. По его словам, песчаная пыль, дождь не только способствуют отслоению покрытия, но и возвращают его в исходное жидкое состояние.

Как уверяют в Lockheed Martin, в компании уже разработали новое, более стойкое покрытие, которое будет наноситься на истребитель по время работ по техническому обслуживанию. Полностью модернизируют самолеты примерно за три года.

По мнению журнала The Aviation Geek Club, эта серьезная проблема потребует значительного дополнительного финансирования программы, которая и так "влетает в копеечку". Прожорливый и сложный F-22 остается одним из самых дорогих в обслуживании самолетов в авиапарке ВВС США.



На данный момент самолет используют в качестве "истребительного спецназа". Летчики уверяют, что пара F-22 может легко справиться с дюжиной истребителей четвертого поколения. Тем не менее, от дальнейшего производства самолетов было принято решение отказаться в пользу менее мощных F-35.

Наибольший урон F-22 нанес не противник, а ураган "Майкл", который в октябре прошлого года повредил 17 истребителей на базе Тиндалл.