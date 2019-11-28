Долго не протянет: США разнесли МиГ-29

Истребитель обладает кучей недостатков

Советский истребитель МиГ-29, которому сейчас пытаются дать вторую жизнь, обладает потрясающей маневренностью и отличными ракетами. Однако старая авионика, недолгий срок службы и ограниченная дальность являются серьезными недостатками самолета. Частично они были устранены в модернизированных версиях "Фулкрума" и МиГ-35, но планер истребителя, несмотря на улучшения, все равно устарел, если сравнивать с машинами пятого поколения.

По версии The National Interest, МиГ-29 сочетал в себе конструкции истребителя четвертого поколения и авионику третьего. Но самолет получился относительно недорогой, что отлично сказалось на экспорте машины. Затем появился Су-27, который взял лучшее у американского F-15 надолго занял место лучшего российского истребителя. Сегодняшний Су-35С тоже сделан на базе "Фланкера". На сегодняшний день это лучшая машина в ВКС. Су-57 слишком дорогой, и пока говорить о его эксплуатации в строевых частях рано.

МиГ-29 внушал страх на Западе, так как до этого американцы были уверены в превосходстве своих F-16 и F-15. Но когда в 90-х годах американские пилоты сели в кабины МиГ-29, которые удалось купить в бывших странах СССР и Восточной Европе, они обнаружили у них целый ряд слабых мест.

У МиГ-29 не было современных дисплеев, управление было устаревшим, как и бортовое ридиоэлектронное оборудование. Дроссельный рычаг не был встроен в ручку управления самолетом. Пилотам приходилось смотреть на приборы намного чаще, чем на F-16 или F-15.

Датчики МиГ-29 уступали западным, а доплеровский радар Н019 "Фазотрон" работал всего на 61 км. Это меньше дальности ракет, которыми был вооружен истребитель. К слову, сейчас на "двадцать девятых" стоит РЛС "Жук", и он лучше.



Как объясняет NI, в ВВС СССР летчики больше зависели от наземных диспетчеров, поэтому и этих возможностей было достаточно. В НАТО была другая доктрина.

Также западным летчикам не понравилась ограниченная дальность МиГ-29 – всего 1430 км. Только с двумя баками истребитель преодолевал более 2 ты. км.

И наконец, срок службы МиГ-29 был всего 2,5 тыс. часов – в два раза меньше, чем у американских истребителей. Планеры разрушались. Малазийцы как-то заявили, что тратят $5 млн в год только для того, чтобы поддерживать свои Миг-29 в рабочем состоянии.