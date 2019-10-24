США рассекретили дрон "Валькирию" - спутника F-35

Беспилотник будет работать и с F-15EX

Американский беспилотник компании Kratos с легендарным названием "Валькирия" в последние несколько месяцев буквально не сходит со страниц журналов, посвященных авиации и военной технике. Недавно стало известно об очередных успешных испытаниях дрона, а затем при посадке "Валькирия" потрадала из-за сильного бокового ветра.

Интерес к БПЛА связан с тем, что беспилотнику пророчат будущее напарника F-35, который станет ушами и глазами летчика, а при случае даже пожертвует собой ради спасения истребителя. Похожую связку нарабатывают российские испытатели, используя Су-57 и "Охотника", но работать они будут по-разному. Российский С-70 – дорогостоящий стелс, который будет использовать свою малозаметность, а "Валькирия" – это относительно недорогой дрон, который будет брать свой массовостью.

Как сообщает Jane's, в компании Kratos уже заказывают двигатели для "Валькирии" в ожидании первых серийных заказов на XQ-58.

На данный момент "Валькирия" оснащена двухконтурным реактивным двигателем Williams International FJ33. Будет ли аналогичный у серийного БПЛА, не сообщается.

По данным Kratos, первые XQ-58 примут на вооружение в 2023 году. К этому времени F-35 будет модернизирован до уровня Block IV.

Cкорость "Валькирии" на данный момент превышает 500 км/час, но с новым двигателем БПЛА может полететь быстрее. Как заявил Джефф Джессен, руководящий испытаниями, на данный момент главная задача заключается в том, чтобы дрон работал автономно в "трудной среде", то есть в зоне действия ПВО, под обстрелом.



Кроме F-35, в паре с "Валькирией" планируется задействовать F-15EX. Авторы программы уверяют, что дрон изменит правила игры. Например, обычным делом станет отправлять на задание один F-15EX и три XQ-58 вместо четырех "Иглов".