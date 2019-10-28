Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Стрельба на поражение: российские "Панцири" показали в действии

Стрельба на поражение: российские
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Новое оружие испытали в Сербии

Боевые расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" отразили атаку противника, уложив его технику как на земле, так и в небе, отчитались российские военные.

Впрочем, соперник был условным, а война, к счастью, – ненастоящей. В Сербии на полигоне Пасулянске-Леваде проходят совместные учения ПВО "Славянский щит – 2019", передает телеканал "Звезда". 

Напомним, на прошлой неделе стало известно о покупке балканской республикой у РФ ЗРК "Пацирь-С1". В тот же день Россия, готовясь к учениям, перебросила туда С-400.

Созданный в 1994 году "Панцирь-С1" принят на вооружение в стране в 2010 году. Установки способны прикрывать гражданские и военные объекты и наносить удары по армии противника, ее наземным и надводным целям.

Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

"Умер как собака": Трамп подтвердил уничтожение главаря террористов в Сирии

Аль-Багдади удалось ликвидировать с помощью России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей