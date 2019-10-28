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Боевые расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" отразили атаку противника, уложив его технику как на земле, так и в небе, отчитались российские военные.
Впрочем, соперник был условным, а война, к счастью, – ненастоящей. В Сербии на полигоне Пасулянске-Леваде проходят совместные учения ПВО "Славянский щит – 2019", передает телеканал "Звезда".
Напомним, на прошлой неделе стало известно о покупке балканской республикой у РФ ЗРК "Пацирь-С1". В тот же день Россия, готовясь к учениям, перебросила туда С-400.
Созданный в 1994 году "Панцирь-С1" принят на вооружение в стране в 2010 году. Установки способны прикрывать гражданские и военные объекты и наносить удары по армии противника, ее наземным и надводным целям.
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