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Рассекречены суперспособности Су-34

Дает жару: суперспособности Су-34 рассекретили
Фото:mil.ru
Истребитель обладает широким спектром достоинств

Стало известно о суперспособностях истребителя-бомбардировщика Су-34. Российский самолет обладает широким спектром преимуществ: это и отличная эргономика, и автоматизация полета, и удобство пилотирования.

В уникальной кабине, которая позволяет до 10 часов оставаться в небе, не теряя сил, члены экипажа могут встать в полный рост, отмечает "Красная звезда". Отмечается, что на многофункциональной сверхзвуковой машине отработан новый подход к спецоборудованию, в том числе аппаратуры радиоэлектронного противодействия.

На Дальнем Востоке Су-34 показали в действии противокорабельные ракеты, а в Сирии дали жару террористам. Там они с ювелирной точностью выверяли объекты, на которые направляли свободнопадающие бомбы. В 2008 году самолеты были на чеку в грузино-осетинском конфликте. С их помощью протестированы современные средства радиоподавления.

Не исключено, что "умения" истребителя "достанутся" другим крылатым  машинам оперативно-тактической авиации.

Ксения АНДРЕЕВА
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