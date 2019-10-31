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Президент России Владимир Путин заявил, что на строящемся корвете "Гремящий" будут размещены гиперзвуковые ракеты "Циркон". Об этом он сказал в ходе посещения в Калининграде АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь".
Лидер РФ поднялся на борт корабля, осмотрел его помещения, познакомился с системами вооружения и оборудования корвета, сообщает телеканал "Звезда".
Командир "Гремящего" Роман Довгайлов показал верховному главнокомандующему на место на носу судна, где расположены пусковые контейнеры "Калибров" и заметил, что в будущем там могут быть размещены ракеты "Циркон".
"Циркон" обязательно будет", - заявил Путин про новейшие гиперзвуковые ракеты.— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 31, 2019
Министр обороны улыбнулся и
кивнул головой. pic.twitter.com/pMVI9lhmx6
В этот момент Путин обернулся в сторону министра обороны Сергея Шойгу и сказал: ""Циркон" обязательно будет", на что тот кивнул утвердительно в ответ.
Напомним, выступая в феврале текущего года с посланием к Федеральному собранию российский лидер раскрыл характеристики "Циркона". По его словам, максимальная дальность пуска ракеты составит более 1 тыс. км, а скорость полета к цели достигнет 9 махов (около 11.000 км/ч).
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