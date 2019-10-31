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Корвет "Гремящий" оснастят "Цирконом"

Фото: commons.wikimedia.org
Путин лично осмотрел боевое судно, командир которого указал главе государства место локации ракеты

Президент России Владимир Путин заявил, что на строящемся корвете "Гремящий" будут размещены гиперзвуковые ракеты "Циркон". Об этом он сказал в ходе посещения в Калининграде АО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь".

Лидер РФ поднялся на борт корабля, осмотрел его помещения, познакомился с системами вооружения и оборудования корвета, сообщает телеканал "Звезда".

Командир "Гремящего" Роман Довгайлов показал верховному главнокомандующему на место на носу судна, где расположены пусковые контейнеры "Калибров" и заметил, что в будущем там могут быть размещены ракеты "Циркон".


В этот момент Путин обернулся в сторону министра обороны Сергея Шойгу и сказал: ""Циркон" обязательно будет", на что тот кивнул утвердительно в ответ.

Напомним, выступая в феврале текущего года с посланием к Федеральному собранию российский лидер раскрыл характеристики "Циркона". По его словам, максимальная дальность пуска ракеты составит более 1 тыс. км, а скорость полета к цели достигнет 9 махов (около 11.000 км/ч).

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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