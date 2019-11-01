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Новейшая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" способна "затопить" западные системы противоракетной обороны, поэтому появление ее на вооружении РФ является серьезным вызовом для США и НАТО. Об этом говорится в статье The Times, посвященной предстоящим летным испытаниям, которые запланированы на январь 2020 года. Если все пройдется успешно, то она поступит на вооружение в 2021-ом.
Издание напоминает, что о 208-тонной ракете, которая способна нести термоядерную боевую часть и другое стратегическое оружие, рассказал президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному Собранию в прошлом году. "Сармат" должен заменить МБР Р-36, известную на Западе как "Сатана". Новую уже окрестили "Сатаной-2".
"Сармат" обладает дальностью полета в 18 тыс км и может уничтожить все на территории "размером с Техас или Францию", отмечается в статье. Ракета способна нести до 16 ядерных боеголовок, ссылается издание на некоего Майкла Эванса.
У Запада вызывает особую тревогу, что "Сармат" станет главным средством доставки гиперзвукового блока "Авангард". Запускать его "Сатана-2" сможет на высоте примерно в 30-36 тыс метров, то есть в верхних слоях атмосферы Земли. Затем "Авангард", маневрируя, с 10-кратным превышением скорости звука будет лететь к цели.
По мнению сотрудника Международного института стратегических исследований Дугласа Барри, "Авангард" станет серьезным вызовом для иностранных систем ПРО, так как они создавались для противостояния баллистическим ракетам, летящим из верхних слоев атмосферы. Однако с появлением "Сармата", оснащенного "Авангардом", данную стратегию Запад вынужден будет пересмотреть.
Эксперт предполагает, что новая российская МБР в состоянии "затопить" системы ПРО, если выпустит ядерные боеголовки по одним целям, а гиперзвуковые ракеты по другим, говорится в переводе статьи на портале "ИноСМИ".
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