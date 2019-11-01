Новое российское вооружение заставит наших потенциальных противников пересмотреть стратегию защиты

Новейшая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" способна "затопить" западные системы противоракетной обороны, поэтому появление ее на вооружении РФ является серьезным вызовом для США и НАТО. Об этом говорится в статье The Times, посвященной предстоящим летным испытаниям, которые запланированы на январь 2020 года. Если все пройдется успешно, то она поступит на вооружение в 2021-ом.

Издание напоминает, что о 208-тонной ракете, которая способна нести термоядерную боевую часть и другое стратегическое оружие, рассказал президент России Владимир Путин во время обращения к Федеральному Собранию в прошлом году. "Сармат" должен заменить МБР Р-36, известную на Западе как "Сатана". Новую уже окрестили "Сатаной-2".

"Сармат" обладает дальностью полета в 18 тыс км и может уничтожить все на территории "размером с Техас или Францию", отмечается в статье. Ракета способна нести до 16 ядерных боеголовок, ссылается издание на некоего Майкла Эванса.

У Запада вызывает особую тревогу, что "Сармат" станет главным средством доставки гиперзвукового блока "Авангард". Запускать его "Сатана-2" сможет на высоте примерно в 30-36 тыс метров, то есть в верхних слоях атмосферы Земли. Затем "Авангард", маневрируя, с 10-кратным превышением скорости звука будет лететь к цели.

По мнению сотрудника Международного института стратегических исследований Дугласа Барри, "Авангард" станет серьезным вызовом для иностранных систем ПРО, так как они создавались для противостояния баллистическим ракетам, летящим из верхних слоев атмосферы. Однако с появлением "Сармата", оснащенного "Авангардом", данную стратегию Запад вынужден будет пересмотреть.

Эксперт предполагает, что новая российская МБР в состоянии "затопить" системы ПРО, если выпустит ядерные боеголовки по одним целям, а гиперзвуковые ракеты по другим, говорится в переводе статьи на портале "ИноСМИ".