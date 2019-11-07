Штатовские "Молнии" не смогли приблизиться к отечественному ракетоносцу

Российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, выполняя плановый полет над Японским морем, привлек внимание двух американских истребителей пятого поколения F-35A Lightning II, севших ему на хвост.

Как пишет издание Sina, внезапно "Белый лебедь" установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж в попытке оторваться от сопровождения.

F-35A погнались вдогонку за российским ракетоносцем, но его и след простыл. Громадный Ту-160 все еще был виден на экранах радаров, однако быстро покинул зону прямой видимости, отмечает издание. Таким образом, стратегический бомбардировщик весом 110 тонн неожиданно легко оторвался от двух 13-тонных преследователей.

Инцидент произошел 3 ноября.



Портал со ссылкой на недавнюю статью в журнале Business Insider подчеркнул, что истребитель F-35 уже назвали одной из худших американских разработок – он весьма дорог и до сих пор неизбавился от массы недостатков.

