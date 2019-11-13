Пентагон пожаловался на плохую логистику авиапарка и ошибки в программе информационной техсистемы

Минобороны США испытывает трудности в обслуживании истребителей F-35 по причине нехватки запасных частей, а также неточностями в работе автономной логистической информационной системы (ALIS). Об этом сообщается в докладе Счетной палаты страны.

"Мы подтвердили, что министерство обороны столкнулось с проблемами с поддержанием летной годности расширяющегося парка (F-35) для выполнения своей миссии, в основном, из-за недостаточного планирования", – цитирует документ РИА "Новости".

Отмечается, что из-за недостатка запчастей данные истребители-бомбардировщики не смогли подняться в небо с мая по ноябрь 2018 г. примерно в 30% случаев.

Ранее в среду, 13 ноября, стало известно, что программа создания F-35 стала самой дорогостоящей за всю историю Пентагона, пишет ТАСС. По информации председателя подкомитета по вопросам боеготовности комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил конгрессмена Джона Гараменди, расходы на приобретение истребителей могут превысить $406 млрд, а траты на их содержание в течение 60 лет эксплуатации – $1 трлн.

А вот другой конгрессмен Дональд Норкросс вообще заявил, что выпускаемая ныне модификация самолета – 3F– "лишь частично боеготова", поскольку у нее проблемы с обеспечением малозаметности.