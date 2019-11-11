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F-35 недоделанный: в США разобрали "до винтика" J-20

Фото: flickr.com/SinoDefence
Фото: flickr.com/SinoDefence
Истребитель по-китайски: планер от МиГа, авионика от Lockheed Martin

Попытка воссоздать F-35 c российскими двигателями и авионикой, созданной по американским чертежам: в США "до винтиков" разобрали истребитель пятого поколения J-20, который еще сравнивают с советским МиГ-1.44 из-за внешнего сходства.

По данным The National Interest, Китай построил планер на базе советских разработок, а технологии для производства позаимствовал у США. В 2007 году китайские хакеры крали у Lockheed Martin техническую документацию, связанную с разработкой F-35.

Детали хакерской атаки были, в частности, в документах, рассекреченных Эдвардом Сноуденом, и, по мнению NI, это лишь одна из успешных попыток Пекина завладеть технологиями истребителя F-35.

Система датчиков J-20 очевидно напоминает электрооптическую систему прицеливания F-35. У "Еврофайтера" и Су-57 она совершенно другая.

Датчики расположены в нижней части носа самолета. Это означает, что J-20, как и F-35, предназначен и для нанесения дальних наземных ударов, и для перехватов.

Что касается двигателей, то китайский истребитель летает на российских АЛ-31Ф, а также на не вполне надежных WS-10B, которые в перспективе должны быть заменены на WS-15.

Фото: flickr.com/SinoDefenceJ-20 называют менее заметным, чем Су-57. Однако недавно представители индийских ВВС заявили, что могут отслеживать "двадцатку" на Су-30МКИ, благодаря РЛС "Жук-АЕ". Если это так, то J-20 – если не провал, то точно переоцененный истребитель.

Превосходства в воздухе он не добьется, так как его скорость ниже, чем у того же истребителя поколения 4++ Су-35С, а нанести неожиданный удар не сможет, потому что будет виден на радаре.

Александр ИЛЬИН

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