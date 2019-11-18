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За Су-34 выстроилась очередь

За Су-34 выстроилась очередь
Фото: www.globallookpress.com
Иностранцы уже опробовали "утят" в воздухе

Россия получила первые заявки на покупку бомбардировщиков Су-32, представляющих собой экспортную версию Су-34.

Об этом заявил на авиашоу в Дубае глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. По его словам, несколько партнеров уже летали на этих самолетах.

"Проводим маркетинговую работу. Заявки есть", – цитирует РИА "Новости" Михеева. При этом он не уточнил, представители каких конкретно стран интересовались бомбардировщиком. Зато прокомментировал контракт на покупку Су-35 Индонезией. Гендиректор "Рособоронэкспорта" подчеркнул, что поставке истребителей ничего не мешает, и все дело за Джакартой, от которой ждут решения.

Ранее в Индонезии сообщили о планах закупки американских F-16, после чего в ряде СМИ предположили, что США все-таки удалось убедить индонезийцев отказаться от Су-35. Но официального решения, как было сказано выше, объявлено не было.

Александр ИЛЬИН

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